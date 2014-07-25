Сумська область зібрала 100 т продуктів для армії та звільнених населених пунктів Донбасу

У Сумській області підприємства і жителі регіону вже відправили для армії та звільнених населених пунктів Донбасу до 65 тонн продуктів та зібрали ще 35 т продуктів харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

«Останні вантажі відправлено з Липоводолинського, Недригайлівського та Краснопільського районів. Гуманітарна допомога загальною вагою 34 тонни містить борошно, крупи, макарони, цукор, картоплю, олію, консервацію, овочі та фрукти, засоби особистої гігієни», – йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією працівників департаменту агропромислового розвитку ОДА, ще 35 т продуктів харчування вже зібрано і найближчим часом буде відправлено на Схід України.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня сільськогосподарські підприємства Буринського району Сумської області відправили 5,5 т продуктів харчування жителям звільненого від терористів міста Святогірськ Донецької області.

16 липня Роменський район Сумської області зібрав та відправив для армії та звільнених населених пунктів Донецької області майже 20 т продуктів харчування.

21 липня із Шосткінського району Сумської області до Першотравневого району Донецької області відправлено понад 5 т продуктів.

Також 22 липня сільськогосподарські переробники Сумської області відправили для армії та звільнених населених пунктів Донеччини 10 т борошна.