Одеські офтальмологи повернули зір українському льотчику, пораненому в зоні АТО

Одеські офтальмологи повернули зір українському льотчику, який отримав поранення в зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, чоловікові в одеській міській клінічній лікарні № 4 учаснику АТО успішно проведена складна реконструктивна офтальмологічна операція.

«У міську клінічну лікарню № 4 на лікування було доставлено льотчика, який отримав серйозні травми на сході України. Зокрема, контузіонну травму лівого ока з ушкодженням кришталика і його зміщенням в склоподібне тіло, рвані рани райдужки, крововилив у передню камеру ока і склоподібне тіло. При попередніх консультаціях лікарі інших українських клінік не брались проводити військовому настільки складне хірургічне втручання, але лікарі лікарні № 4 Одеси, що спеціалізується на лікуванні важких травм ока, змогли не тільки зберегти пацієнтові око, але і повернути зір», - повідомили в департаменті.

Льотчику зробили реконструктивну операцію, яка тривала близько півтори години. Оперувала пацієнта головний лікар вищеназваної лікарні професор Галина Венгер.

За її словами, в результаті операції вдалося не тільки зберегти око, а й відновити зір потерпілому військовому на 50%.

«Надалі хворому рекомендовано приїхати на повторну консультацію через місяць-півтора, щоб вибрати тактику подальшого лікування і відновити зір до норми. Адже хлопець мріє повернутися до професійної діяльності», - повідомила Венгер.