Маріуполь прийняв 476 сімей переселенців із зони АТО
11:21, 25 липня 2014Новини регіонів
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Надання допомоги кожній такій сім'ї перебуває на особистому контролі міського голови
Фото: УНІАН
Маріуполь Донецької області прийняв 476 сімей, в яких виховується 391 дитина, із зони проведення антитерористичної операції.
Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.
У повідомленні уточнили, що це дані станом на 24 липня, але цифри постійно збільшуються.
Згідно з повідомленням, першими, хто зустрічає переселенців – це Центр допомоги переселенцям на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Надання допомоги кожній такій сім'ї перебуває на особистому контролі міського голови, підкреслили в ОДА.
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