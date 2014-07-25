Вінниця відправила 10 тонн гуманітарного вантажу в зону АТО

З території вінницького трамвайного депо вирушила фура з гуманітарною допомогою для одного з трьох вінницьких військових підрозділів та воєнізованих формувань, які зараз перебувають в зоні АТО.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, вантаж вирушив сьогодні вранці.

«Через зрозумілі причини я зараз не можу назвати, про який саме підрозділ йдеться, та в якому саме місті він знаходиться. Це зона АТО. Коли вантаж хлопцям буде доставлено і ті, хто туди їде, повернуться до Вінниці, ми обов’язково поділимось подробицями. Крім харчів, води, ліків та засобів гігієни, ми передаємо туди і спецзасоби. Вони були закуплені за кошти, які протягом тижня були зібрані працівниками виконавчих органів міської ради та депутатами», - розповів в. о. міського голови Сергій Моргунов

Вантаж будуть супроводжувати заступник міського голови Володимир Слишинський, а також представники спеціалізованого загону сприяння міліції «Гепард-Антикримінал». Останні також хочуть на деякий час залишаться в зоні АТО добровольцями в підрозділі, якому відправляється гуманітарна допомога.

До участі у формуванні гуманітарного вантажу долучились 24 підприємства, фірм, торгових мереж.

Всього зібрано 10 тон - це вода, консерви, крупи, макарони, чай, цукор, печиво, цигарки, мило, порошок, серветки, різні медикаменти. Самою фурою для перевезення гуманітарної допомоги та пальним забезпечив олійножировий комбінат.

Також вінничани, які воюють в зоні АТО, отримають спецзасоби: п’ять потужних ліхтарів дальньої дії та два (з трьох необхідних) біноклі нічного бачення.

Також були потрібні 5 бронежилетів 6 класу, однак знайти їх в необхідній кількості та відповідної якості поки що виявилось проблемою – придбали лише один, на початку наступного тижня надійдуть решта.