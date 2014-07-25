Україна може знову заборонити імпорт свинини з Польщі через АЧС

Україна може знову обмежити поставки живих свиней і свинину з Польщі у зв'язку з повторним спалахом африканської чуми свиней (АЧС) у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у п'ятницю повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«У нас є підстави для закриття Польщі для ввезення свинини. Тому що після того, як 18 червня було відкрито польський ринок свинини, є кілька підтверджених випадків (зараження АЧС – УНІАН) вже не диких тварин, а домашніх тварин у господарствах в іншому повіті Польщі, які дають сьогодні підстави для закриття імпорту до України польської свинини», - сказав Швайка.

За його словами, остаточне рішення з цього питання буде ухвалено в найближчі години.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країну сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней тварин, продукції з них і репродуктивного матеріалу з Польщі у зв'язку зі спалахом цього захворювання в країні. У червні, після візиту українських ветеринарів до Польщі, заборону було знято для всіх регіонів країни, окрім Підляського воєводства, в якому були зареєстровані випадки захворювання тварин на АЧС.