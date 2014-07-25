У Донецькій області за добу у результаті бойових дій загинуло 14 і поранено 13 осіб.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, уточнивши, що такі дані в ОДА надано станом на 12.00 п'ятниці, 25 липня.

За даними департаменту, до моргів області було доставлено 14 тіл, по допомогу до медустанов звернулися 13 поранених.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області триває антитерористична операція проти проросійських бойовиків.