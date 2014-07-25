У Військово-медичному центрі Південного регіону лікуються 117 поранених із зони АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса) перебувають на лікуванні 117 поранених із зони антитерористичної операції на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник медичної служби центру Юрій Сахно.

«Станом на 8.00 у нас перебувало 117 поранених, що брали участь в АТО, зокрема, 6 чоловік продовжують лікування в клініці інтенсивної терапії. З них – двоє тяжкі, які потребують дуже тривалого лікування. Решта, сподіваюся, найближчим часом, десь до кінця наступного тижня максимум, будуть, можна сказати, поставлені на ноги і переведені до соматичного відділення», - сказав Сахно.

За його словами, у одного з двох військовослужбовців, що перебувають у тяжкому стані, - соматичне захворювання, важка баротравма, струс головного мозку, вогнепальне поранення кісток верхніх кінцівок – передпліччя. Начальник служби зазначив, що у пацієнта наступило загальне погіршення, пов'язане з гіпоксичним станом головного мозку. На даний час чоловік у комі.

«Другий – сержант з прикордонних військ. Він дістав дуже тяжке осколкове поранення. Уламок пройшов через ліву половину грудної клітки. Пошкодив легеню і пройшов повністю спино-мозковий канал, з повним анатомічним пошкодженням спинного мозку. Наші нейрохірурги зараз його оперуватимуть, проведено комплекс попередніх заходів. І я сподіваюся, якоюсь мірою постараємося його долю полегшити», - розповів Сахно.

Він зазначив, що учасники АТО – жителі з майже усіх регіонів країни: Західної України, Київської, Миколаївської, Донецької, Луганської областей (є колишні шахтарі) і т.д. Поранені - 1981-1994 років народження. За словами Сахна, поранених доставляє санітарна авіація – спеціальний медико-санітарний літак Міністерства оборони, а також - транспортною авіацією і залізничним транспортом. У багатьох з АТО – струс головного мозку, забій головного мозку, нейрохірургічні проблеми. Переважають мінно-вибухові поранення.

Він також додав: «Основна проблема, з якою ми зараз стикаємося, – не медикаменти. На щастя, вони є. Не медичне устаткування, хоча воно потребує заміни і оптимізації. А в основному, це, звичайно, санітарний транспорт підвищеної прохідності. В ідеалі, машини мають бути броньованими, щоб був захист постраждалих і тих співробітників, які їх евакуювали, від осколків і вогнепальної зброї».