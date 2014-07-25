Миколаївщина: чиновники намагалися "наварити" 35 тисяч на броньованих швидких для АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови Миколаївської ОДА Оксана Янішевська.

Як передає кореспондент УНІАН, вона підтвердила цю інформацію на зустрічі з журналістами сьогодні, 25 липня.

За словами Янішевської, 23 липня під час відвідин «Миколаївського бронетанкового заводу», який розробив і виготовляє броньовану машину швидкої медичної допомоги, з'ясувалося, що ще не вирішено остаточно питання з медичним устаткуванням машини.

"Порадившись з губернатором, ми вирішили доукомплектувати машину... Більшість устаткування і ліків змогли зібрати власними силами. Нам треба було купити лише три апарати - електрокардіограф, дефібрилятор і апарат штучної вентиляції легенів", - написала Янішевська.

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Після цього, повідомляє заступник губернатора, в.о. начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА і головний лікар обласного Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф надали розрахунок по закупівлі необхідного медобладнання на суму 99,8 тис. грн.

"Перше, що здивувало - сама цифра! На фотографії ви бачите цей рахунок. Але шокувало мене інше - реальні ціни, які я побачила в Інтернет-магазинах. Різниця не в 100 грн, і навіть не в 1 тис. грн. - десятки тисяч грн", - пише Янішевська.

Так, за даними Янішевської, дефібрилятор в розрахунках облздраву був за ціною 55 тис. грн, а вона змогла його придбати за 36,5 тис. грн, крім того, різниця при закупівлі електрокардіографа становила 8,85 тис. грн, апарату штучної вентиляції легенів - 7,8 тис. грн.

"Що ж виходить - у той час, коли наші хлопці гинуть, очищаючи країну від терористів, миколаївські чиновники продовжують «відмивати» кошти на придбанні медичного устаткування! Класика жанру - третина суми «прилипає»?», - написала Янішевська на своїй сторінці.

Вона повідомила журналістам, що шукатиме механізми для проведення службового розслідування, і запевнила, що заяви на відпустку, написані чиновниками, не допоможуть їм уникнути звільнення.

При цьому віце-губернатор зазначила, що прокуратура не займатиметься даним фактом, оскільки для цього немає юридичних підстав.

"Немає підстав займатися цим правоохоронним органам. Але є моральна сторона. Є список двохсотих. Наразі не бачу юридичних порушень", - зазначила Янішевська.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство ”Миколаївський бронетанковий завод” розробило проект виробництва броньованої машини швидкої медичної допомоги.

Ця машина може одночасно перевозити до десяти поранених, і в ній є все для надання первинних медичних послуг. Громадськість Миколаївської області зібрала кошти для створення такої машини у допомогу миколаївським десантникам - бійцям 79-ої повітряно-десантної бригади, що перебувають у зоні АТО. Завод виготовив першу машину за собівартістю.