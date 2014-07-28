Військовий госпіталь отримав благодійної допомоги на 1,6 млн грн

У Харкові Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (ВМКЦ ПнР), де проходять лікування поранені під час антитерористичної операції військовослужбовці, за два місяці отримав благодійної допомоги на понад 1,6 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на заступника начальника ВМКЦ ПнР Миколу Карпенка.

«Тільки за останні два місяці військові лікарі отримали різної допомоги на загальну суму понад 1,6 млн грн. Гроші направлені для придбання спеціального медичного обладнання, багатофункціональних ортопедичних ліжок, інвалідних колясок, перев’язувальних матеріалів тощо. При цьому певну частину цього майна ми направили в зону АТО до польових медичних пунктів», - зазначив Карпенко.

За його словами, велика допомога у догляді за пораненими надходить з боку волонтерської групи Харківського національного медичного університету, морально-психологічним станом поранених бійців опікуються фахівці Харківського фонду психологічних досліджень.

«За увесь час проведення антитерористичної операції військові лікарі надали допомогу у стаціонарних умовах понад 600 військовослужбовцям різних силових структур, які прибули до Харкова із зони АТО. На даний час у нас перебуває близько 100 учасників АТО», - додав Карпенко.