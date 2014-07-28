У Луганську загинули 5 мирних жителів, ще 15 госпіталізовані

За минулу добу, 27 липня, в Луганську загинули 5 мирних жителів, ще 15 були госпіталізовані через бойові дії.

Як повідомив УНІАН антикризовий центр Луганська, в результаті постійного обстрілу міста загинули 5 мирних жителів, одержали поранення 15 мирних луганців. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 106 виїздів. Всього за минулу добу зафіксовано пошкодження 20 об'єктів.

Комунальні й аварійні служби працюють в посиленому режимі з відновлення пошкоджень комунікацій і відновлення подачі світла, води і газу абонентам. Їх діяльність серйозно ускладнює обстріл міста: іноді впродовж кількох годин неможливо дістатися місця аварійного відключення або пошкодження.

Піротехнічна група ГУ ДСНС України в Луганській області продовжує роботу зі знешкодження боєприпасів. За вчорашній день надійшла інформація про нові боєприпаси, що не розірвалися: пер. Воєнкоматський, 29, 2-а Ползунова, 23.