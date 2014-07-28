У Донецьку в результаті бойових дій вночі постраждали 8 мирних жителів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«У ніч з 27 на 28 липня в Донецьку знову були бойові дії. Вибухи і стрілянина чулися у всіх районах міста», - говориться в повідомленні.

Епіцентром артобстрілу став приватний сектор Куйбишевського району в периметрі вул. Стратонавтів – вул. Маршала Жукова – вул. Артемівська.

В результаті, крім жертв і постраждалих, повністю зруйновані приватні житлові будинки за адресою: вул. Ковалька №64, вул. Містобудівників №69, вул. Величкіної №19 і в гаражному кооперативі «Зеніт» по вул. Шахтарської слави №3 знищено 7 металевих гаражів. Крім того, пошкоджені лінії електропередач і газопровід.

Станом на 9.30 в місті знову чутні вибухи, про які повідомляють жителі Пролетарського і Будьонівського районів.

При цьому сьогодні в Донецьку продовжують працювати комунальні служби та їх аварійні бригади, на міські автомагістралі вийшов громадський транспорт, відзначили в міськраді.