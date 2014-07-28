Терористи в Донецькій області продовжують утримувати як заручників 135 ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт - РНБО

Терористи продовжують утримувати в Донецькій області як заручників 135 ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Донецькій області терористи продовжують утримувати дітей-сиріт як заручників. Це 135 хворих дітей з Донецького міського та обласного дитячих будинків, а також Макіївського будинку «Малятко»», - заявив він.

«Бойовики в категоричній формі забороняють вивозити дітей із зони АТО», - додав Лисенко.