Терористи в Донецькій області продовжують утримувати як заручників 135 ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт - РНБО
14:38, 28 липня 2014Новини регіонів
0
Це 135 хворих дітей з Донецького міського та обласного дитячих будинків, а також Макіївського будинку «Малятко»
Фото: УНІАН
Терористи продовжують утримувати в Донецькій області як заручників 135 ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У Донецькій області терористи продовжують утримувати дітей-сиріт як заручників. Це 135 хворих дітей з Донецького міського та обласного дитячих будинків, а також Макіївського будинку «Малятко»», - заявив він.
«Бойовики в категоричній формі забороняють вивозити дітей із зони АТО», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter