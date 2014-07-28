На Львівщині госпіталізовано 6 осіб з сальмонельозом

На Львівщині у шести осіб, госпіталізованих внаслідок отруєння під час вживання на відпочинку придбаних на ринку продуктів, діагностовано сальмонельоз.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, бактеріологічною лабораторією Червоноградської центральної міської лікарні від 6 хворих (дорослі особи), яких було госпіталізовано 22 липня до інфекційного відділення Червоноградської міської лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт», виділена сальмонела.

Потерпілим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Стан потерпілих середньої важкості. Джерело збудника інфекції встановлюється.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня на Львівщині шестеро людей під час відпочинку на річці отруїлися споживаючи продукти, придбані на ринку.