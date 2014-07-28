Львівщина: грибник потрапив до реанімації через зміїний укус
15:35, 28 липня 2014Новини регіонів
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Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості
Фото: УНІАН
На Львівщині у минулі вихідні під час збору грибів чоловік постраждав від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 43-річного жителя села Нагірне Сколівського району під час збирання грибів у лісі в ногу укусила змія.
Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості.
За даними Львівської ОДА, станом на 28 липня в області від укусів змій постраждало 16 людей, серед яких одна малолітня дитина.
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