Донеччина: у Горлівці загинуло 14 людей, з них - 5 маленьких дітей

У Горлівці Донецької області, за уточненими даними, в результаті боїв вчора, 27 липня, загинуло 14 людей, з них 5 маленьких дітей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що даних про загиблих і поранених у містах Авдіївка і Дебальцеве немає, оскільки у зв'язку з безперервними бойовими діями експерти департаменту не можуть доїхати в ці міста.

Як повідомляв УНІАН, обстріл житлових кварталів Горлівки з мінометів і ”Граду” бандити ведуть з метою дискредитації українського війська і залякування мирного населення.

Близько 14.00 по Горлівці був завдано ракетно-мінометного удару з околиць міста. Кількість загиблих серед мирного населення, за попередніми даними, становить від 20 до 30 осіб.

У Донецькій ОДА 27 липня офіційно повідомляли про загибель у Горлівці 13 людей, серед яких двоє маленьких дітей.