У Слов’янську працюють виїзні бригади психологів

10:30, 29 липня 2014
Новини регіонів
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дети Славянск / Фото: УНИАН

Фахівці МОЗ України та Державної служби із надзвичайних ситуацій надають медико-соціальну допомогу населенню, яке перебуває на звільнених територіях в зоні проведення антитерористичної операції.

За результатами роботи виїзної бригади психологів ДСНС, яка працювала у Слов’янську з 14 по 22 липня 2014 року, спільно надана психологічна допомога 882 постраждалим. Зокрема, психологи провели з людьми бесіди, надали рекомендації щодо медикаментозного забезпечення, можливості отримання гуманітарної допомоги, продуктів харчування.

У міських поліклініках та сімейних амбулаторіях Слов’янська під час амбулаторного прийому лікарі-психіатри надали спеціалізовану допомогу 140 пацієнтам.

З 28 липня у місті працюватиме друга виїзна бригада психологів, до якої залучено 20 медичних сестер обласної психіатричної лікарні. Заплановано відкриття психосоматичного відділення на 40 ліжок на базі залізничної лікарні.

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