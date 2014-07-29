До лікарень Сніжного доставлено 18 чоловіків із вогнепальними та осколковими пораненнями

До лікарень міста Сніжне Донецької області доставлено 18 чоловіків із вогнепальними та осколковими пораненнями.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативними зведеннями за минулу добу, в лікарні м. Сніжне надано медичну допомогу 22-річному місцевому жителю з приводу вогнепального інфікованого поранення верхньої третини правого плеча. Поранення він отримав вночі 27 липня від невідомого біля магазина «Мандарин» у м. Сніжне. Обставини події встановлюються. Попередня правова кваліфікація - ст. 15, ст. 115 КК України.

Також до лікарні з вогнепальними та осколковими пораненнями доставлено ще 17 чоловіків. Попередня правова кваліфікація та сама - ст. 15 (замах на злочин) і ст. 115 (умисне вбивство) КК України.