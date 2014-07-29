З Донецька до Маріуполя вивезено 87 малюків з дитячого будинку

З Донецька 87 дітей-сиріт, вихованців дитячого будинку «Малятко», увечері 28 липня були вивезені до Маріуполя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила активістка з Донецька Діна Логвінова, яка безпосередньо займалася організацією вивезення дітей з небезпечної зони.

Вона повідомила, що в результаті досягнутих переговорів з батальйоном бойовиків «Схід» дітей вдалося вивезти з Донецька.

Логвінова відзначила, що активну участь у переговорах брав нинішній перший заступник Донецького міського голови Костянтин Савінов, також чимало зусиль до евакуації дітей доклало і керівництво дитячого будинку.

Логвінова повідомила, що це не перший її позитивний досвід вивезення дітей-сиріт із зони АТО, і подякувала всім за участь у нинішній евакуації вихованців дитячого будинку. Вона запевнила, що в Маріуполі дітей чекали і приготували всі необхідні умови для нормального життя.