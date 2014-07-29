У морі біля Одеси купатися не можна: є загроза кишкових інфекційних захворювань

Як повідомили УНІАН в управлінні, у зв'язку з інтенсивними зливами, які пройшли в Одесі, на адресу директорів усіх одеських пляжів було направлено розпорядження про необхідність інформування населення про обмеження морського водокористування.

«Тимчасове утримання від купання у морській воді пов'язане з можливою загрозою кишкових інфекційних захворювань. За даними наукових спостережень, природне самоочищення морської води після злив відбувається у середньому протягом 3-х діб. У неділю, 27 липня, були відібрані проби морської води на всіх міських пляжах. Про отримані результати лабораторних досліджень будуть повідомлені всі директори пляжів», - заявили в управлінні.

В управлінні відзначили, що про безпеку стану морської води у місті буде повідомлено додатково після результатів дослідження.