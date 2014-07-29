Всі діти, яких евакуювали з Донецька, доїхали до Маріуполя без жодних ушкоджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська.

"Всі діти, які виїхали з міста Донецька, доїхали до Маріуполя без жодних ушкоджень. Те саме стосується і вихователів, які їхали з ними. Дійсно, був нецілеспрямований обстріл цього автобусу. Снаряди розірвались поруч, але всі діти, які виїхали з Донецька, всі живими і неушкодженими доїхали до Маріуполя", - наголосила вона, зазначивши, що загалом виїхала 81 дитина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що бойовики «Донецької народної республіки» розстріляли мікроавтобус із дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків на Донбасі, одна дитина загинула, близько десяти дітей дістали поранення.

«За даними групи «Інформаційний опір», вчора на ділянці траси Донецьк-Волноваха бойовики «ДНР» розстріляли мікроавтобус із дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків Донбасу», - написав Тимчук.

Він додав, що «зокрема, за попередньою домовленістю з керівництвом терористичної організації «ДНР», з Донецька до Маріуполя були відправлені мікроавтобуси, що перевозили в цілому близько 60 дітей». «По шляху проходження один із мікроавтобусів був обстріляний терористами «ДНР» із стрілецької зброї, незважаючи на сповіщення керівництва «ДНР» про перевезення дітей, час і маршрут їх проходження», - зазначив Тимчук. «Одна дитина загинула. Близько десяти дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості», - додав він.