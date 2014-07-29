Із зони АТО необхідно евакуювати 310 дітей-сиріт
16:40, 29 липня 2014Новини регіонів
0
Про це сьогодні повідомила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина
Фото: facebook.com
На сьогодні із зони проведення антитерористичної операції необхідно евакуювати 310 дітей-сиріт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина.
"За нашими підрахунками, станом на 9.00 сьогоднішнього дня, потребує вивезення ще 310 дітей вцілому по Донбасу", - сказала вона.
Водночас сама омбудсман зазначила, що станом на 1 червня у зоні воєнних дій перебувало 1727 дітей-сиріт, яких необхідно було вивезти у безпечні місця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter