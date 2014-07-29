Із зони АТО необхідно евакуювати 310 дітей-сиріт

На сьогодні із зони проведення антитерористичної операції необхідно евакуювати 310 дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина.

"За нашими підрахунками, станом на 9.00 сьогоднішнього дня, потребує вивезення ще 310 дітей вцілому по Донбасу", - сказала вона.

Водночас сама омбудсман зазначила, що станом на 1 червня у зоні воєнних дій перебувало 1727 дітей-сиріт, яких необхідно було вивезти у безпечні місця.