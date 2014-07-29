До Чернігова прибула група хворих на ниркову недостатність з Луганська

До Чернігова сьогодні, 29 липня, прибула група хворих на ниркову недостатність з Луганська.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації Петро Гармаш.

"Хворі прибули сьогодні ближче до обіду у супроводі представників Державної служби надзвичайних ситуацій та волонтерів", - сказав він.

За словами Гармаша, 12 мешканців Луганська будуть отримувати процедури гемодіалізу у приватній клініці "Фрезеніус". Розміщено пацієнтів у терапевтичному відділенні міської лікарні №3, де вони теж будуть під наглядом лікарів.

Процедуру гемодіалізу хворі на ниркову недостатність мають проходити тричі на тиждень.

Діалізний центр "Фрезеніус" відкрився у Чернігові у 2010 році.