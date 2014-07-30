На Донеччині 9 дітей підірвалися на міні

У селі Берестове Артемівського району на Донеччині дев'ятеро дітей постраждали від вибуху міни.

Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Діти-підлітки принесли у двір якийсь вибухонебезпечний предмет, який вони знайшли в укріпрайоні бойовиків. Можливо, це була мінометна міна або снаряд. Стався потужний вибух. Що це був за предмет і чому все це сталося - встановить слідство", - написав він.

За словами Геращенка, 9 осіб доставлено в Артемівську міську лікарню. Всі в дуже тяжкому стані - потрібні термінові ампутації рук, ніг. Деякі назавжди втратили зір.

"В особливо тяжкому стані, буквально на межі життя і смерті перебуває дитина у віці 1 рік і 3 місяці. По тривозі підняті всі хірурги та реанімаційні бригади. Всім дев'ятьом постраждалим потрібні термінові операції", - повідомив він.