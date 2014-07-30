Із Макіївки до Краматорська евакуйовано 48 хворих дітей

Сьогодні з Макіївки до Краматорська евакуйовано 48 хворих дітей, серед яких є діти з діагнозом ВІЛ.

Про це сказав радник глави МВС України Зорян Шкіряк, повідомляється на сайті МВС.

При цьому він нагадав, що вчора, 29 липня, з Донецького обласного та Донецького міського будинків дитини до Маріуполя було евакуйовано 81 дитину.

Шкіряк запевнив, що наразі 129 малюків, евакуйованих упродовж двох днів, перебувають у повній безпеці.

"Вони прибули до місця призначення і перебувають під доглядом лікарів та під опікою держави", – наголосив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, вчора терористи обстріляли автобус з дітьми, яких вивозили з Донецька до Маріуполя. На щастя, ніхто не постраждав.

Зокрема, за словами омбудсмана Валерії Лутковської, "був нецілеспрямований обстріл цього автобуса. Снаряди розірвались поруч, але всі діти живими і неушкодженими доїхали до Маріуполя". Загалом виїхала 81 дитина.