Вчені виявили орган, який відповідає за страх перед неприємностями

Вчені визначили крихітну й еволюційно дуже давню ділянку мозку, що оперативно попереджає людину про небезпечні і неприємних відчуття.

Про своє відкриття британські нейрофізіологи розповіли на сторінках журналу Proceedings of the National Academy of Sciences, передає Лента.ру.

На думку науковців, саме завдяки повідку епіталамуса люди вчаться на негативному досвіді. 23 учасникам експерименту у випадковому порядку показували сім абстрактних картинок, за якими слідували три реальні події - або виграш, або втрата одного фунта стерлінгів, або болісний електрошок. Потім випробувані знову дивилися картинки, три з яких вказували на одну з «нагород». Одночасно вчені стежили за реакцією мозку за допомогою функціонального магнітно-резонансного томографа (фМРТ).

Повідок епіталамуса (розміром він менше горошини) ставав активним лише під час страху перед ударом струму і взагалі не реагував на грошові прибутки і збитки. Учасників експерименту також просили регулярно натискати на кнопку для перевірки їхньої уваги: ​​на реальні наслідки ця дія ніяк не впливала. Проте при появі на екрані «електрошокової» картинки люди більш неохоче натискали на кнопку (при тому, що повідок епіталамуса працював дуже активно).

Надактивний повідок епіталамуса пригнічує вироблення дофаміну і перетворює людей на боягузів і песимістів, стверджують вчені.