В Донецькій обласній лікарні ім. Калініна бойовики влаштували штаб і госпіталь
17:46, 30 липня 2014Новини регіонів
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У зв'язку з цим доступ до лікарні обмежений, що робить проблемою медичне обслуговування місцевих жителів
Фото: islam-today.ru
Бойовики влаштували штаб і госпіталь в обласній лікарні Донецька.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
«У Донецькій обласній лікарні ім. Калініна терористи влаштували штаб і госпіталь для бойовиків. У зв'язку з цим доступ до лікарні обмежений, що робить проблемою медичне обслуговування місцевих жителів», - написав він.
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