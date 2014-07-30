В Донецькій обласній лікарні ім. Калініна бойовики влаштували штаб і госпіталь

Бойовики влаштували штаб і госпіталь в обласній лікарні Донецька.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У Донецькій обласній лікарні ім. Калініна терористи влаштували штаб і госпіталь для бойовиків. У зв'язку з цим доступ до лікарні обмежений, що робить проблемою медичне обслуговування місцевих жителів», - написав він.