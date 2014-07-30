У Харкові до навчальних закладів прийняті 274 дитини із зони АТО

У Харкові в дошкільні та загальноосвітні заклади міста прийняті 274 дитини, які прибули із зони проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора Департаменту освіти Тетяну Стецюру.

За її словами, станом на минулу п'ятницю, 22 липня, 164 дитини зі східних регіонів країни прийняті в дитячі садки, а 110 розпочнуть навчання в харківських школах.

Стецюра зазначила, що практично щодня до департаменту звертаються сім'ї, які прибули із зони АТО, і ніхто з них не залишається без уваги. Всі діти приймаються до навчальних установ без черги, причому в ті, які знаходяться найближче до їхнього нинішнього місця проживання.

«Садки перевантажені, але ми беремо цих діток. Беремо і школярів тридцять першими і тридцять другими в класи. Допомагаємо їм усім, чим можемо», - сказала вона.

Стецюра підкреслила, що діти, які у рідному місті навчалися в гімназіях і ліцеях, мають можливість вступити до навчальних установ такого ж рівня й у Харкові. Для них, як і для решти школярів, проводитиметься конкурсний відбір, який закінчиться за тиждень до початку навчального року.