48 дітей-сиріт з Макіївки евакуйовані в Краматорськ

Про це на прес-конференції в Краматорську сказала в.о. заступника голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва, повідомили в прес-службі ОДА.

За словами Петряєвої, організувати вивіз «було вкрай складно, але разом з зацікавленими людьми й організаціями нам вдалося це зробити, і тепер діти перебувають у повній безпеці».

Відповідаючи на питання про те, як вдалося вивезти дітей з території, яка не контролюється українськими силовими структурами, віце-губернатор повідомила, що таку домовленість в результаті переговорів змогли досягти з батальйоном «Схід».