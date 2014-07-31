48 дітей-сиріт з Макіївки евакуйовані в Краматорськ
08:56, 31 липня 2014Новини регіонів
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У Донецькій області 48 малюків-сиріт (всі дошкільного віку) з Макіївського спеціалізованого будинку для ВІЛ-інфікованих дітей тимчасово розмістилися в Краматорському дитбудинку "Антошка"
Фото: УНИАН
Про це на прес-конференції в Краматорську сказала в.о. заступника голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва, повідомили в прес-службі ОДА.
За словами Петряєвої, організувати вивіз «було вкрай складно, але разом з зацікавленими людьми й організаціями нам вдалося це зробити, і тепер діти перебувають у повній безпеці».
Відповідаючи на питання про те, як вдалося вивезти дітей з території, яка не контролюється українськими силовими структурами, віце-губернатор повідомила, що таку домовленість в результаті переговорів змогли досягти з батальйоном «Схід».
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