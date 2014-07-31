В Одесі благодійники передали Військово-медичному центру медустаткування і ліки

В Одесі Військово-медичному клінічному центру Південного регіону благодійники передали новий спеціальний автомобіль, медичне устаткування і медичні препарати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, машина «швидкої допомоги» підвищеної прохідності розрахована на транспортування 5 чоловік і обладнана сучасними пристосуваннями.

За словами заступника начальника Центру з медичної частини полковника медслужби Юрія Сахна, подарунки зробили доброзичливі, небайдужі люди, які не прагнуть обнародувати свої імена.

«Вони не звикли афішувати свою роботу, вони просто прагнуть допомогти тим, хто сьогодні захищає територіальну цілісність України. Наприклад, тільки «карета швидкої допомоги» підвищеної прохідності коштує 300 тис. грн. Підприємці передали нам для потреб хворих необхідні для проведення оперативних втручань вакуумні анестезіологічну і хірургічну апаратуру, кардіомонітори. В цілому їхня допомога Центру в даний час становить більш як 400 тис. грн», - сказав Сахно.

Він також відзначив, що для допомоги Центру активістами створена спеціальна група підтримки.

За словами одного з координаторів добродійної групи «411» Ігоря Кириченка, організація, яку він представляє, створена 2 тижні тому, а назва «411» їй дана у зв'язку з тим, що раніше вищеназваний центр називався «411-й окружний військовий госпіталь».

«До складу групи входять люди різних професій і верств населення, яких об'єднало бажання піклуватися про захисників Вітчизни. Наприклад, одна жінка лише протягом доби перерахувала на потреби поранених 70 тис. грн власних коштів, а інша волонтер за добу зібрала і передала Центру 130 тис. грн», - сказав Кириченко.

За його словами, група підтримує постійний контакт з керівництвом Центру і узгоджує перелік необхідного лікувально-діагностичного устаткування. Найближчим часом військовим медикам буде передано апарат штучної вентиляції легенів, сучасний електрокоагулятор «Аргон» і трифазний дизельний генератор потужністю 20 кВт.

За словами керівників Центру, небайдужі одесити і представники різних громадських організацій придбали за свої кошти і передали для потреб військовим медикам 20 кондиціонерів, 8 телевізорів, 15 холодильників, а також ліки загальною вартістю понад 200 тис. грн.