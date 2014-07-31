На Львівщина 25-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії
14:47, 31 липня 2014Новини регіонів
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Госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні
На Львівщині молода жінка постраждала від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 липня о 23:30 у реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 25-річну мешканку села Довжки Сколівського району. Потерпіла поступила до лікарні з діагнозом «укус змії в стопу».
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в області за період з 25 квітня до 31 липня обліковано 17 випадків госпіталізації мешканців області з діагнозом - укус змії. Найбільше таких випадків зафіксовано у гірському, Сколівському районі. Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано.
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