На Львівщина 25-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії

На Львівщині молода жінка постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 липня о 23:30 у реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 25-річну мешканку села Довжки Сколівського району. Потерпіла поступила до лікарні з діагнозом «укус змії в стопу».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в області за період з 25 квітня до 31 липня обліковано 17 випадків госпіталізації мешканців області з діагнозом - укус змії. Найбільше таких випадків зафіксовано у гірському, Сколівському районі. Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано.