Бойовики використовують автомобілі «швидкої допомоги» для свого переміщення і перевезення зброї.

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов у Facebook.

«Бойовики використовують для переміщення особового складу, перевезення зброї та боєприпасів автомобілі« швидкої допомоги», - заявив він.

Також Селезньов зазначив, що «недавно військовослужбовцями, які виконують завдання у рамках АТО, на блокпосту в районі н.п. Тарани було затримано автомобіль швидкої допомоги марки «ПЕЖО».

За його словами, водій автомобіля не виконав вимоги про зупинку транспортного засобу. Спеціальними засобами автомобіль було блоковано. В авто перебувало 5 осіб (3 чоловіки і 2 жінки). В ході огляду було виявлено 2 турнамети, автомат Калашникова АК-5.45, підсумок з 2 магазинами і велика кількість патронів насипом. В особистих речах було виявлено 3 гранати (1 РГД-5 і 2 Ф-1).

Селезньов наголосив, що «серед затриманих громадянин РФ Каміль Валіуллін, житель міста Уфа».

«Крім зазначеної військової екіпіровки, у затриманих було виявлено засоби відеофіксації (відеореєстратор, відеокамера, фотоапарат). Також у ході попереднього огляду особистих речей виявлено символіку ДНР і ряд інших документів, які стосуються діяльності ДНР. Наразі із затриманими працюють уповноважені посадові особи», - повідомив він.