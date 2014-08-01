За два дні з Луганська через «зелений коридор» змогли виїхати 365 людей

З Луганська через «зелений коридор» за 2 дні виїхали 365 осіб. Проте гарантій безпеки переселенцям ніхто не дає.

Як повідомив УНІАН один з організаторів «коридору» Дмитро Алев, 30 липня виїхали 98 осіб і 36 автомобілів, 31 липня - 267 людей і 96 автмобілів.

Організатори «коридору» мають намір продовжити його роботу, створити колцентр і збільшити кількість автобусів.

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Людей вивозять з Луганська до міста Щастя, яке вже звільнено він терористів. При цьому Алев повідомляє про відмову Луганської міської ради допомагати транспортом для «коридору», посилаючись на небезпеку.

Наразі організатори розглядають питання про додатковий автобус, який прямуватиме з Луганська до Сватова (Луганська область).

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Коридор відкрився 28 липня. При цьому терорист не дали згоди на безпечний виїзд жителів з Луганська.