АР Крим: приватним аптекам заборонили працювати у лікарнях
10:54, 01 серпня 2014Новини регіонів
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15 липня доручено очистити державні медичні установи республіки від приватних аптечних пунктів
Фото: УНІАН
На аптечному ринку Автономної Республіки Крим найближчим часом почне працювати державне підприємство «Кримфармація», що дозволить організувати при кожній кримській лікарні соціальну госаптеку.
Як пише remedium.ru при лікарнях працюватимуть тільки держажвні аптеки з низькими цінами на лікарські засоби, а всі приватні аптечні кіоски з територій стаціонарів будуть видалені.
Раніше практично в кожній лікарні і поліклініці Криму працювали одна або кілька приватних аптек. 15 липня доручено очистити державні медичні установи республіки від приватних аптечних пунктів.
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