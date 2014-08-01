У Луганську за добу через обстріл госпіталізовано 9 мирних жителів

У Луганську в результаті артилерійського обстрілу у четвер, 31 липня, загинули п’ятеро мирних жителів, ще дев’ятьох було госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у міському антикризовому центрі, в результаті безперервного обстрілу міста вчора, 31 липня, загинули п’ятеро мирних жителів, вогнепальні поранення і травми в результаті збройних зіткнень дістали дв’ятеро луганців, зокрема одна дитина.

За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 67 виїздів. У зв'язку з веденням бойових дій на території міста в результаті артилерійсько-мінометного обстрілу було повністю зруйновано Кіровську електричну підстанцію і серйозно пошкоджено високовольтні лінії електропередач. Також учора було пошкоджено ще одну лінію, яка живить місто з боку Краснодона. В результаті Луганськ залишився повністю без енергопостачання. У зв'язку з відсутністю електрики припинили роботу насосні і підвищувальні станції – в місто не подається вода. Також від газопостачання було відключено більш як 4 тисячі абонентів. Роботу комунальних та аварійних служб з відновлення пошкоджень комунікацій і відновлення подачі світла, води і газу абонентам серйозно ускладнюють постійні обстріли міста.