До Миколаєва на відпочинок прибули 36 дітей з Краматорська

До Миколаєва у четвер, 31 липня, на відпочинок прибули 36 дітей з Краматорська Донецької області.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.

Чергову групу дітей направлено до оздоровчого комплексу «Перлина» в Очакові.

Незадовго до того, 25 липня, з оздоровчих комплексів Миколаївської області додому, на Донбас, виїхали 137 дітей.

Загалом упродовж літнього періоду до дитячого оздоровчого комплексу «Космос» в селі Рибаківка було відправлене 313 осіб: 277 дітей і 36 супроводжуючих дорослих з Луганської і Донецької областей.

До оздоровчого комплексу «Морська хвиля» в селі Рибаківка прибули 160 осіб: 90 дітей і 69 дорослих з Луганської області.

В оздоровчий комплекс «Перлина» до Очакова прибули 138 осіб: 128 дітей і 10 супроводжуючих осіб з Донецької і Луганської областей.

В оздоровчому комплексі «Очаків» відпочиває 31 людина: 30 дітей (діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки) і один супроводжуючий з Луганської області.

Також сьогодні, 1 серпня, за рахунок благодійних коштів в пансіонат «Миколаїв» у селі Коблево Березанського району виїхали на відпочинок 72 дитини, які постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи. Ці діти проживають у містах і районах Миколаївської області.