Бригади психологів надають допомогу громадянам у зоні АТО

Працівники закладів охорони здоров’я психіатричного профілю спільно з психологами Державної служби з надзвичайних ситуацій та соціальними працівниками надають психологічну допомогу мешканцям звільнених від терористів міст в зоні проведення антитерористичної операції та тимчасово переміщеним особам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, за інформацією директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Ірини Пінчук, зокрема, у Слов'янську протягом тижня медичні сестри обласної психіатричної лікарні разом з працівниками соціальних служб здійснили адресний обхід, під час якого опитали 1 тис. 393 мешканців міста, провели роз’яснювальну роботу з питань медикаментозного забезпечення та отримання гуманітарної допомоги, відновлення надання комунальних послуг тощо.

Крім цього, мобільні бригади психологів надають рекомендації щодо звернень до психологів, а у разі потреби й до лікарів-психіатрів.

В інших регіонах України, де перебувають тимчасово переміщені особи зі сходу України, також надається необхідна психологічна допомога. Для цього створені мобільні виїзні бригади. До складу таких бригад входять психологи, психіатри, психотерапевти, дитячі психологи, медсестри та соціальні працівники. Всі вони надають консультативну, психодіагностичну допомогу, здійснюють психокорекцію з визначенням подальшого напрямку лікування