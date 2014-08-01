У Полтавській області сформовано автомобільну санітарну роту із 45 автомобілів «швидкої»

У Полтавській області сформували автомобільну санітарну роту із 45 автомобілів швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-центр Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації.

За даними департаменту, сьогодні, 1 серпня, на території Об'єднаного автогосподарства установ охорони здоров'я області, голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук, його перший заступник Олег Пругло і Директор Департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак спільно з представниками обласного військового комісаріату взяли участь у передачі частині санітарних автомобілів для потреб окремої автомобільної санітарної роти.

За словами голови ОДА Віктора Бугайчука, згідно з розпорядженням Міністерства оборони України, при обласному військовому комісаріаті створюватиметься окрема санітарна рота. На виконання цього мобілізаційного завдання лікувально-профілактичні установи області виділили 45 санітарних автомобілів для формування матеріально-технічної бази автомобільного складу цієї роти. Ці машини були в резерві, тому змін у транспортному забезпеченні для надання необхідної медичної допомоги жителям області не буде. Сьогодні весь цей транспорт буде передано військовим.