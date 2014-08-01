У Маріуполі тимчасових переселенців обстежили на туберкульоз

Як повідомили УНАН у фонді Ріната Ахметова, на території школи-інтернату № 2, де тимчасово проживають вимушені переселенці із зони АТО, було проведено безкоштовне обстеження на пересувному цифровому флюорографі.

Зараз у школі-інтернаті №2 проживає понад 200 тимчасових переселенців із Донецької та Луганської областей. За словами координатора центру розміщення переселенців із зони АТО Ігоря Яцка, в основному це сім'ї з маленькими дітьми з Донецька, Луганська, Горлівки, Слов'янська. Частина з них самостійно виїхали із зони військового конфлікту, деяких допоміг евакуювати і розселити Фонд Ріната Ахметова.

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«Нам допомагає багато підприємств, організацій, волонтерів. Багато небайдужих людей. Спасибі всім. Величезна вдячність Фонду Ріната Ахметова, який з наступного тижня буде нам централізовано постачати продукти за заявкою дієтсестри. А зараз надав пересувний флюорограф для безкоштовного обстеження переселенців», - каже Ігор Яцко.

«Тут зараз живуть люди, які тривалий час перебувають у стресовій ситуації, а стрес, як відомо, призводить до зниження імунітету і може викликати у людини сплеск захворювань, - розповіла завідувач амбулаторією № 1 Людмила Харчук. - Деякі з переселенців мають хронічні захворювання, які можуть загостритися. Наше завдання - попередити хворобу і вчасно виявити патологію».

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За словами Людмили Харчук, міське управління охорони здоров'я звернулося до Фонду Ріната Ахметова з проханням надати пересувний цифровий флюорограф для обстеження вимушених переселенців. «Щорічно Фонд Ріната Ахметова проводить акції з безкоштовного та безпечного обстеження на флюоромобілі в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні». Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз і онкопатологію органів грудної клітини. Пропускна здатність флюорографа - до 100 осіб на день, рівень виявлення захворювань - високий, результатами обстежень медики задоволені», - зазначила Людмила Харчук.

«Рінат Ахметов поставив перед фондом задачу надати максимальну допомогу жителям Донбасу. Допомога в евакуації, розселенні, забезпеченні всім необхідним, у тому числі, доступом до медичних послуг, - додає Анатолій Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова. - Сьогодні маріупольські медики обстежили понад 50 тимчасово переселених громадян, які перебувають на території міста. На щастя, патологій виявлено не було».