Де не можна купатися в Одесі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби в Одеській області, за результатами досліджень проб морської води залишається припиненим водокористування на пляжах «Лузанівка», «Аркадія», «Чайка» через невідповідність води санітарним нормам.

Водокористування на пляжах «Відрада», «Дельфін», «Ланжерон», 16-а станція Великого Фонтана, 3-а станція Великого Фонтана вже відновлено, оскільки вода там відповідає санітарним нормам.

Як повідомляв УНІАН, раніше СЕС у зв'язку з інтенсивними зливами, які пройшли в Одесі 24 липня, рекомендувала утриматися від купання в Чорному морі через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

На адресу директорів всіх одеських пляжів було направлено розпорядження про необхідність інформування населення про обмеження морського водокористування.