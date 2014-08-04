Де не можна купатися в Одесі

09:29, 04 серпня 2014
Новини регіонів
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У Одесі СЕС рекомендує утриматися від купання на трьох міських пляжах через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби в Одеській області, за результатами досліджень проб морської води залишається припиненим водокористування на пляжах «Лузанівка», «Аркадія», «Чайка» через невідповідність води санітарним нормам.

Водокористування на пляжах «Відрада», «Дельфін», «Ланжерон», 16-а станція Великого Фонтана, 3-а станція Великого Фонтана вже відновлено, оскільки вода там відповідає санітарним нормам.

Як повідомляв УНІАН, раніше СЕС у зв'язку з інтенсивними зливами, які пройшли в Одесі 24 липня, рекомендувала утриматися від купання в Чорному морі через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

На адресу директорів всіх одеських пляжів було направлено розпорядження про необхідність інформування населення про обмеження морського водокористування.

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