На Житомирщині через укус гадюки до реанімації потрапив 44 - річний чоловік

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

«2 серпня о 19:00 до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні госпіталізовано 44 - річного жителя села Бережесть, чоловік постраждав від укуса гадюки», зазначили в ДСНС.

Як з’ясувалося, змія вкусила чоловіка за ногу, коли той прямував селом до річки. Після укусу плазуна постраждалого доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у стані середньої тяжкості.

Цього літа на Житомирщині почастішали випадки , коли плазуни кусають людей.