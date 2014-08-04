Завдяки фонду малята з 3-х будинків дитини на Донеччині (Донецьк, Макіївка) вже евакуйовані та перебувають на оздоровленні. Загалом це 135 дітей у віці від 2-х місяців до 4-х років. Ще понад 100 дітей фонд Ріната Ахметова евакуював із притулків області. І здобуток неділі, 3 серпня, - це 201 дитина-інвалід, з-поміж яких 41 дитина, прикована до ліжка, перевезені завдяки відчайдушним волонтерам, медикам і водіям із Шахтарського дитячого будинку-інтернату у безпечне місце на Донеччині.

Читайте такожФонд Ріната Ахметова вивіз із зони бойових дій майже 4 тисячі дітей

Загалом благодійним фондом Ріната Ахметова евакуйовано 9560 людей, з-поміж яких – 4961 дитина.

Протягом тижня на базах відпочинку було розміщено 230 людей. У цілому тимчасові місця перебування фонд забезпечив для 3000 переселенців.

***

23-го травня фонд Ріната Ахметова розпочав евакуацію населення із гарячих точок Донбасу. Виконуючи завдання, поставлене засновником фонду Рінатом Ахметовим, організація не лише вивозить тих, хто бажає залишити зону бойових дій, але й, за необхідності, забезпечує тимчасовим житлом, харчуванням, надає медичну, психологічну допомогу, допомагає з поверненням та відновленням житла. Для тих, хто знаходиться у зоні проведення АТО, регулярно надходить гуманітарна допомога.

Фонд Ріната Ахметова продовжує евакуацію мирного населення, телефонуйте на за телефонами:

095 199 74 81

050 620 29 15

063 117 89 01