У лікарні Слов'янська почали подати гарячу воду

У Слов'янську Донецької області на низку соціальних об'єктів підприємством «Слов’янськтепломережа» подано гарячу воду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов'янської міської ради.

У повідомленні наголошується, що гаряча вода подається у дитячу лікарню Слов'янська, обласний госпіталь для ветеранів війни, дитячий оздоровчий центр «Смарагдове місто», а також на комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» у Святогорську.

У міськраді також повідомили, що підприємство «Слов’янськтепломережа» продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону, і до зими вже готові 18 котельних, прокладено 600 погонних метрів труб в пінополіуретановій ізоляції.