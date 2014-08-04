У Харкові невідомі зробили неправдиві повідомлення про замінування військового шпиталю та станції харківського метро.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, два повідомлення про замінування різних об'єктів у Харкові надійшли до оператора «102» 3 серпня з інтервалом у 15 хвилин.

О 19-30 до військової частини Збройних сил України зателефонував невідомий та заявив про закладення вибухівки в приміщенні військового шпиталю, розташованого по вулиці Культури.

На місце події виїхали керівництво обласної та міської міліції, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Обстеження об'єкта тривало дві з половиною години. Правоохоронці оглянули всі поверхи 16-ти корпусів шпиталю та прилеглу територію, загальною площею 4 га. Було евакуйовано 260 хворих та 200 працівників шпиталю.

Інформація про вибухівку не підтвердилася.

Через 15 хвилин до оператора служби «102» надійшов дзвінок від невідомої особи про нібито замінувалання» станції метро «Завод ім. Малишева».

Працівники міліції декілька годин ретельно обстежували приміщення загальною площею 5,1 тис. кв. метрів. Було евакуйовано 27 громадян, поки йшов огляд місця події доступ на станцію був припинений. Рух потягів не припинявся, через станцію вони слідували без зупинки. Працівники міліції не виявили жодних вибухових пристроїв або вибухово-небезпечних предметів.

За вказаним фактами триває перевірка. Наразі міліцією здійснюється комплекс заходів для встановлення осіб, які зробили неправдиві повідомлення.