На Львівщині за минулі вихідні від укусів змій постраждало троє людей
18:00, 04 серпня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
На Львівщині за минулі вихідні від укусів змій постраждало троє людей.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, під час збирання грибів в лісі 43-річну жительку села Сможе Сколівського району в ногу укусила змія.
Також під час збору грибів укусила в руку 22-річного жителя села Тернавка Сколівського району.
50-річний житель села Дрогомишель Яворівського району постраждав від укусу змії в ногу на власному подвір'ї.
Стан всіх потерпілих середньої тяжкості.
За період з 25 квітня до 4 серпня зареєстровано 19 випадків госпіталізації жителів області з діагнозом „укус змії”.
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