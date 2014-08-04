На Львівщині за минулі вихідні від укусів змій постраждало троє людей.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, під час збирання грибів в лісі 43-річну жительку села Сможе Сколівського району в ногу укусила змія.

Також під час збору грибів укусила в руку 22-річного жителя села Тернавка Сколівського району.

50-річний житель села Дрогомишель Яворівського району постраждав від укусу змії в ногу на власному подвір'ї.

Стан всіх потерпілих середньої тяжкості.

За період з 25 квітня до 4 серпня зареєстровано 19 випадків госпіталізації жителів області з діагнозом „укус змії”.