Запоріжжя щотижня відправляє 6-7 т продуктів на звільнені від терористів території

Запорізькою облдержадміністрацією організовано систему збору і відправлення на звільнені від терористів території на сході країни 6-7 тонн продуктів щотижня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької облдержадміністрації Валерій Баранов.

«Наші аграрії допомагають мешанцям звільнених територій. Щонеділі за допомогою ДСНС відправляється 6-7 тонн продуктів: борошна, круп, пряників та інших продуктів, що не швидко псуються, для жителів звільнених територій. Відправлені нами вантажі йдуть на виконкоми населених пунктів звільнених територій і ними розподіляються», - повідомив Баранов.