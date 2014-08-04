Запоріжжя щотижня відправляє 6-7 т продуктів на звільнені від терористів території
17:24, 04 серпня 2014Новини регіонів
1
Відправлені вантажі йдуть на виконкоми населених пунктів звільнених територій і ними розподіляються
Фото: УНІАН
Запорізькою облдержадміністрацією організовано систему збору і відправлення на звільнені від терористів території на сході країни 6-7 тонн продуктів щотижня.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької облдержадміністрації Валерій Баранов.
«Наші аграрії допомагають мешанцям звільнених територій. Щонеділі за допомогою ДСНС відправляється 6-7 тонн продуктів: борошна, круп, пряників та інших продуктів, що не швидко псуються, для жителів звільнених територій. Відправлені нами вантажі йдуть на виконкоми населених пунктів звільнених територій і ними розподіляються», - повідомив Баранов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter