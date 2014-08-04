У Черкасах проживають 21 вагітна жінка та 244 дитини - переселенці з Донбасу

У Черкасах у Черкаському центрі гостинності станом на 4 серпня зареєстровано 21 вагітну жінку та 244 дитини з числа переселенців з Донецької та Луганської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, загалом у Черкаському центрі гостинності зареєстровано понад 900 вимушених переселенців зі сходу.

За інформацією Центру, десята частина переселенців зі сходу вже вирішили оселитися у Черкасах на постійне проживання.

Як повідомляв УНІАН, до Черкаської області станом 4 серпня вже приїхало 2518 переселенців зі східних областей та Криму. Серед переселенців – 653 родини та 826 дітей.