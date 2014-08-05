У визволених містах Донбасу поновлено виплату соціальних допомог та пенсій

У визволених містах Донбасу поновлено виплату всіх державних соціальних допомог та пенсій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, на цьому наголосила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

Вона зазначила, що, зокрема жителі Краматорська і Слов’янська вже отримують належні їм виплати. Крім того, в цих містах погашені борги, що виникли за час неможливості перерахування коштів.

Водночас, міністр підкреслила, що містам, які все ще перебувають у зоні АТО, виплата соціальних допомог та пенсій не здійснюється, оскільки неможливо доставити гроші людям, котрі там проживають..

Денісова закликала жителів таких міст переїжджати на тимчасове проживання до інших регіонів України, де їм поновлять отримання соціальних виплат. За її словами, на сьогодні такою можливістю скористалися майже 77 тис. переселенців. Найбільшу кількість зареєстровано в Харківській області – це 23 тис. 600 громадян.

«На сьогодні вже 22 тис. переселенців звернулися щодо переведення пенсійних справ, ще понад 5 тис. громадян виявили бажання працевлаштуватися на новому місці перебування”, – сказала Денісова.