На Київщині ліквідовано лабораторію з виробництва психотропних речовин

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Служба безпеки України встановила, що житель Києва, фізик за освітою, обладнав підпільну лабораторію з виробництва синтетичних наркотиків у господарській споруді на одній із приватних земельних ділянок у Баришівці. Через спеціалізовані магазини зловмисник придбав скляні колби, нагрівальні елементи, сушильні та холодильні камери тощо. Через Інтернет він купував прекурсори та хімічні сполуки, а також використовував наявні у мережі матеріали для вдосконалення технології виробництва наркотиків. Виготовлені у підпільній лабораторії наркотики він реалізовував оптовими партіями наркоділкам. У ході обшуку в нарколабораторії правоохоронці виявили близько 3,5 літрів рідкого амфетаміну та 5 кг прекурсорів.

За попередньою оцінкою фахівців, лабораторія функціонувала більше трьох місяців і виготовляла в середньому щотижнево майже 1 кг психотропних речовин.

Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до функціонування лабораторії та притягнення їх до відповідальності.

Міліція за матеріалами СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України.