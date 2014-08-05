М'які риси обличчя - ознака процвітання суспільства

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Current Anthropology, вчені простежують зв'язок між розвитком культури, нашою здатністю до кооперації, змінами в будові черепа і рівнем тестостерону. Роберт Сайері і його колеги з університету Дюка виміряли понад 1400 людських черепів. Вони порівнювали надбрівні дуги, форму обличчя і обсяг ендокранів (зліпок внутрішньої частини черепної коробки) у стародавніх людей і в наших сучасників, пише Здоров'я.

Дослідники відзначили, що приблизно 50 000 років тому зовнішність людей почала змінюватися: стали менш виражено нависати брови, череп придбав більш округлу форму, верхня частина обличчя зменшилася. За сучасними уявленнями, зміни такого роду безпосередньо пов'язані зі зниженням рівня тестостерону, який впливає на будову скелета.

«Схоже, що є зв'язок між культурою, що швидко розвивається, новими технологіями, створенням творів мистецтва і розвитком нашої здатності до кооперації», - вважає Сайері.

Пом'якшення рис зовнішності при переході до менш жорсткої соціальної структури спостерігається не тільки у людей. Широко відомі одомашнені сибірські лисиці. Всього за кілька поколінь відбору на зниження агресії вони набували ювенільні (дитячі) риси як у зовнішності, так і в поведінці.

Аналогічні ефекти можна спостерігати і у наших найближчих родичів - агресивних шимпанзе і доброзичливих бонобо. Ці види розвивалися в різних умовах, і їх реакція на стрес разюче відрізняється. У самців шимпанзе, на відміну від бонобо, при стресі відбувається різкий викид тестостерону. Соціальні відносини бонобо кардинально відрізняються від взаємин шимпанзе, так само як відрізняються і їхні риси обличчя. Досить важко знайти бонобо з нависаючими надбрівними дугами.

Те ж саме сталося і з нами: зменшення надбрівних дуг і вкорочення верхньої частини обличчя в цілому свідчить про зниження рівня тестостерону. Вчені стверджують, що в умовах проживання в групі і кооперації високо цінувалися такі якості, як доброзичливість і низький рівень агресії, що і призвело в свою чергу до змін рис обличчя, зниження рівня тестостерону і подальшого культурного розвитку.