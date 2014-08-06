У Чернівцях до лікарні з харчовим отруєнням потрапили 13 осіб

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні 3-5 серпня з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано 13 осіб, які святкували весілля в ресторані торгово-побутового комплексу “Гостинний двір” у с. Чагор Глибоцького району.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього на весіллі перебувало 97 осіб.

В осередку захворювання фахівцями обласної СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС в Чернівецькій області.